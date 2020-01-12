البرلمان الإيراني: لن نسمح للأعداء باستغلال خطأ إسقاط الطائرة الأوكرانية

- بيان للبرلمان الإيراني: لن ننسى أننا في مواجهة شريفة وقوية مع الولايات المتحدة الأمريكية المجرمة ولن نسمح للأعداء باستغلال خطأ إسقاط الطائرة الأوكرانية

- البرلمان الإيراني: استهداف الحرس الثوري لقاعدة عين الأسد هزيمة للقوة والهيبة الأمريكية وهي مطلب لملايين الإيرانيين

- البرلمان الإيراني يعرب عن أسفه لإسقاط الطائرة الأوكرانية ويواسي أسر الضحايا ويدعو الإيرانيين إلى المشاركة في مراسم تأبينهم

- البرلمان الإيراني: نشكر الحرس الثوري لصدقه في تحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

- البرلمان الإيراني: نعلن دعمنا الحاسم للحرس الثوري كمؤسسة ثورية ونواصل دعمنا لخططه وإجراءاته في دعم وحماية الشعب ونظام الجمهورية الإسلامية