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البرلمان الإيراني: لن نسمح للأعداء باستغلال خطأ إسقاط الطائرة الأوكرانية

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البرلمان الإيراني: لن نسمح للأعداء باستغلال خطأ إسقاط الطائرة الأوكرانية
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- بيان للبرلمان الإيراني: لن ننسى أننا في مواجهة شريفة وقوية مع الولايات المتحدة الأمريكية المجرمة ولن نسمح للأعداء باستغلال خطأ إسقاط الطائرة الأوكرانية

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