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وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء تقول في تقرير إن محتجين مزقوا صورا لقاسم سليماني

أخبار العالم

وكالة
Reuters
قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
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أفادت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، بأن وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء تقول في تقرير نادر إن محتجين مزقوا صورا لقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المحتجين رددوا شعارات مناوئة لكبار المسؤولين بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة.

ونقلت الوكالة، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها قريبة من الحرس، صورا للتجمع وراية ممزقة تضمنت صورة لسليماني، كما أوضحت أن عدد المحتجين يتراوح بين 700 و1000 شخص.

المصدر: رويترز

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