لندن تجدد تمسكها بالصفقة النووية مع طهران

قال مصدر حكومي بريطاني لوكالة "تاس" الروسية، إن لندن متمسكة بالاتفاق النووي مع إيران بعد اعتراف طهران بمسؤوليتها عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، فجر الأربعاء الماضي.

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وفي رده على سؤال عن إمكانية أن يؤثر الاعتراف الإيراني على موقف المملكة المتحدة إزاء خطة العمل الشاملة المشتركة (بشأن الصفقة النووية)، قال المصدر، اليوم السبت: "ما زلنا متمسكين بالخطة، ونحث إيران على تنفيذ شروط الصفقة".

وفي وقت سابق من السبت، اعترفت السلطات الإيرانية، بصورة رسمية، بأن طائرة "بوينغ 737-800" التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية، أسقطت بصاروخ أطلقته الدفاعات الجوية الإيرانية نتيجة لـ "خطأ بشري"، في حادث خلف مصرع كل من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 176.

المصدر: تاس