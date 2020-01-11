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لندن تجدد تمسكها بالصفقة النووية مع طهران

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لندن تجدد تمسكها بالصفقة النووية مع طهران
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مقر الحكومة البريطانية في لندن
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قال مصدر حكومي بريطاني لوكالة "تاس" الروسية، إن لندن متمسكة بالاتفاق النووي مع إيران بعد اعتراف طهران بمسؤوليتها عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، فجر الأربعاء الماضي.

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وفي رده على سؤال عن إمكانية أن يؤثر الاعتراف الإيراني على موقف المملكة المتحدة إزاء خطة العمل الشاملة المشتركة (بشأن الصفقة النووية)، قال المصدر، اليوم السبت: "ما زلنا متمسكين بالخطة، ونحث إيران على تنفيذ شروط الصفقة".

وفي وقت سابق من السبت، اعترفت السلطات الإيرانية، بصورة رسمية، بأن طائرة "بوينغ 737-800" التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية، أسقطت بصاروخ أطلقته الدفاعات الجوية الإيرانية نتيجة لـ "خطأ بشري"، في حادث خلف مصرع كل من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 176.

المصدر: تاس

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