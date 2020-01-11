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وزيرة الدفاع الفرنسية تدعو لحماية الاتفاق النووي مع إيران ومنع تصعيد التوتر

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وزيرة الدفاع الفرنسية تدعو لحماية الاتفاق النووي مع إيران ومنع تصعيد التوتر
Reuters BENOIT TESSIER
وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي
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دعت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إلى حماية الاتفاق النووي مع إيران ومنع تصعيد التوتر في المنطقة على خلفية الضربات الصاروخية الإيرانية وكارثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

وقالت بارلي، في تصريح أدلت به اليوم السبت: "يجب منع فقدان خيوط الحوار، ومن الضروري حماية اتفاق فيينا (الخاص بالملف النووي الإيراني). ونعول في هذا المجال على مساعدة من قبل إيران".

وقالت بارلي، في مقابلة صحفية، اليوم السبت: "الدروس التي يجب أن نستخلصها من هذه التطورات الدراماتيكية تكمن في ضرورة أن نوقف تصعيد التوتر، الذي بدأ يوم 8 يناير بعد الهجمات الإيرانية".

وأضافت بارلي أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "اختار ألا يرد" على هذه الضربات، مؤكدة: "لهذا السبب علينا الاستفادة من هذه الإمكانية لإعطاء فرصة للحوار والمفاوضات".

وشددت بارلي على أن بلادها تسعى إلى منع وقوع أي أزمة في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية مع مواصلة مكافحة تنظيم "داعش".

وأوضحت وزيرة الدفاع الفرنسية: "من الضروري ألا نقضي على اتفاق فيينا (الخاص بالملف النووي الإيراني) المبرم منذ 5 سنوات، إنه يمثل الآلية الوحيدة التي تتوفر لنا. وعلى إيران وقف خروق الاتفاق".

وتابعت بارلي: "يجب منع فقدان خيوط الحوار. من الضروري حماية اتفاق فيينا. ونعول في هذا المجال على مساعدة من قبل إيران".

وفي تطرقها إلى قضية تحطم الطائرة الأوكرانية، التي اعترفت إيران بإسقاطها عن طريق الخطأ، شددت بارلي على ضرورة إنجاز التحقيقات.

المصدر: France inter

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