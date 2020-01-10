وفد تركي رفيع يزور موسكو الاثنين المقبل

أفاد مراسل RT في أنقرة نقلا عن وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، بأن وفدا تركيا رسميا رفيع المستوى، سيزور موسكو يوم الاثنين المقبل، لبحث آخر التطورات في المنطقة.

ووفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية فإن الوفد التركي سيضم وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع، خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية.

ولفتت وسائل الإعلام هذه إلى أن الوفد التركي سيجري محادثات في موسكو مع كبار المسؤولين الروس، حول الملفين السوري والليبي، والتطورات في المنطقة.

المصدر: RT