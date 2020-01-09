أردوغان: أمن تركيا يبدأ بعيدا عن حدودها ولن نتوقف حتى تحقيق الانتصار

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أمن بلاده يبدأ بعيدا عن حدودها، متعهدا بألا تتخلى تركيا عن حقوقها ومصالحها في الخارج وألا تتوقف "حتى تحقيق الانتصار".

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال مراسم تعيين شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف العامة، والتي أقيمت بالمجمع الرئاسي في أنقرة، إن محاولات بعض القوى لتقييد تركيا في البحر الأبيض المتوسط "باءت بالفشل بفضل الاتفاقات مع جمهورية شمال قبرص التركية وليبيا"، مضيفا أن "خصوم" بلاده يسعون الآن لهذا السبب إلى التقليل من أهمية هذه الوثائق.

وشدد أردوغان على أن وجود تركيا في ليبيا يهدف إلى "إنهاء الظلم" هناك، لافتا إلى أن أنشطة القوات التركية في هذا البلد الإفريقي الشمالي مبنية على دعوة رسمية من حكومته الشرعية.

ولفت أردوغان إلى "اتصالات تاريخية" تربط بين ليبيا وتركيا، وقال في هذا السياق: "ليبيا هي أرض أظهر فيها أجدادنا بطولتهم".

وأشار إلى أن "أمن تركيا يبدأ بعيدا خارج حدودها"، مشددا على أن بلاده "ستواصل الدفاع عن حقوقها في العراق وسوريا والبحر الأبيض المتوسط"، وتعهد قائلا: "أنقرة لن تتخلى عن مصالحها وهي مستعدة لمواجهة كل الأطراف. لن نتوقف حتى تحقيق الانتصار".

وأعلن أردوغان، الأربعاء الماضي، أن بلاده أرسلت 35 عسكريا إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس والتي تخوض مواجهة شرسة مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، المدعوم من قبل مصر والإمارات.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن وقعت تركيا وحكومة الوفاق، التي يقودها رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، يوم 27 نوفمبر، مذكرتي تفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري وتحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين.

المصدر: الأناضول + وكالات