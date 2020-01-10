رويترز: وزير الدفاع الياباني يأمر بنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

أمر وزير الدفاع الياباني اليوم الجمعة، بنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط.

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وأصدر الوزير تارو كونو أوامره بنشر سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز بي-3 سي في الشرق الأوسط اليوم الجمعة لحماية السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان.

وقال كونو للصحفيين إن طائرتي الدورية ستغادران اليابان غدا السبت وتبدآن عملياتهما في 20 يناير، وأضاف أن المدمرة ستغادر اليابان متجهة إلى المنطقة في الثاني من فبراير وتبدأ دورياتها في وقت لاحق من الشهر.

وكان يتعين على كونو إصدار أمر خاص لنشر القوات للسماح لها باستخدام الأسلحة لحماية السفن المعرضة للخطر، وفق ما أفادت "رويترز".

يأتي ذلك، بعدما أكدت اليابان هذا الأسبوع أنها ستلتزم بخطط لنشر قوات في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنها، على الرغم من تصاعد التوترات في هذه المنطقة بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قبل أيام.

المصدر: رويترز