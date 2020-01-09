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رغم تصاعد التوترات.. آبي يمضي في خطته لزيارة الشرق الأوسط

أخبار العالم

رغم تصاعد التوترات.. آبي يمضي في خطته لزيارة الشرق الأوسط
Reuters
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس إن رئيس الوزراء، شينزو آبي، سيمضي في خططه في مطلع الأسبوع لزيارة السعودية وسلطنة عمان والإمارات.

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وأكدت اليابان هذا الأسبوع على أنها ستلتزم بخطط لنشر قوات في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنها، على الرغم من تصاعد التوترات في هذه المنطقة بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، غير أن وسائل إعلام كانت قد ذكرت أن جولة آبي في الشرق الأوسط ألغيت.

المصدر: رويترز

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