تركيا: العراق ليس وحيدا

على خلفية التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن معارضة أنقرة لتحويل العراق إلى ساحة صراع بين القوى الأجنبية.

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وذكر تشاووش أوغلو، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس في بغداد مع نظيره العراقي، محمد علي الحكيم: "العراق ليس وحيدا، وسنعمل معه من أجل تجاوز هذه الأيام العصيبة".

وأبدى وزير الخارجية التركي تصميم بلاده على الإسهام في إرساء الاستقرار في العراق، معربا عن احترام أنقرة لسيادة هذه الدولة واستقرارها.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية العراقي أنه بحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية بين الدولتين ودعم تركيا للعراق كي يكون "عامل استقرار في المنطقة" وأهمية إبعاده عن سياسة التجاذبات والمحاور، بالإضافة إلى المواضيع الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الحكيم أن العراق يرفض ويدين الهجمات الأمريكية والإيرانية المتبادلة على أراضيه، باعتبارها خرقا فاضحا لسيادته والقانون الدولي، محذرا من أن أي تصعيد في المنطقة سيؤدي إلى تقوية الإرهاب.

واتفق الطرفان، حسب الحكيم، على أهمية العمل على التخفيف من حدة التوتر بين واشنطن وطهران وتجنيب المنطقة خطر أي حرب مدمرة ستنعكس تداعياتها على العالم كله.

وذكر وزير الخارجية العراقي أن بغداد أبلغت الحكومة التركية بموقفها الثابت والمتمثل باحترام سيادة الدولة، لافتا إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة معالجة الأزمات بالطرق السلمية.

كما أشار الحكيم إلى التعاون بين الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب "لدحر الإرهابيين ومنعهم من إعادة تجميع فلولهم في العراق وسوريا".

وجاء اللقاء غداة شن إيران ضربات صاروخية على قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق، ردا على اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة استهدفت موكبه على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة الماضي.

المصدر: الأناضول + السومرية نيوز