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مجهولون يحرقون تمثال ترامب في سلوفينيا

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مجهولون يحرقون تمثال ترامب في سلوفينيا
AFP Jure Makovec
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أقدم مجهولون على إحراق تمثال خشبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بلدة مورافتشه في سلوفينيا، الوطن الأم لزوجته ميلانيا.

وأفادت وسائل إعلام سلوفينية بأن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق لكن التمثال تم تدميره كليا.

مجهولون يحرقون تمثال ترامب في سلوفينيا
Občina Moravče
مجهولون يحرقون تمثال ترامب في سلوفينيا
Občina Moravče

ودان رئيس بلدية مورافتشه، ميلان بالاجيتش، إحراق التمثال، واصفا الحادث بـ "الاعتداء على الفن والتسامح والقيم الأوروبية الأساسية"، مشيرا إلى أن التمثال كان يجتذب السياح إلى البلدة.

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وأطلق على التمثال الذي كان بطول 8 أمتار، اسم "تمثال الحرية". وأبدعه الفنان، توماج شليغل، مستلهما العمل من تمثال خشبي لميالنيا ترامب الموجود في بلدة سيفنيتسا السلوفينية، حيث مسقط رأسها.

المصدر: وكالات

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