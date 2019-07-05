افتتح تمثال خشبي للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بالقرب من مدينة سيفنيتسا في سلوفينيا، حيث مسقط رأسها.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن التمثال صممه الفنان الأمريكي براد داوني المقيم في برلين، ونحته من الخشب الفنان السلوفيني أليس زوبيفتس بمنشار كهربائي.

وصبغ جزء من التمثال بلون أزرق، مثلما كان لون الفستان الذي ظهرت به ميلانيا ترامب أثناء مراسم تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

Reuters BORUT ZIVULOVIC

ونصب التمثال على ضفة نهر سافا في قرية روزنو على بعد 8 كيلومترات عن المدينة التي ولدت فيها ميلانيا.

ويشار إلى أن النحات زوبيفتس ولد في المستشفى وفي الشهر اللذين ولدت فهما ميلانيا ترامب.

وقال في مقطع فيديو عرض أثناء مراسم افتتاح التمثال: "لنعترف بالتالي: إنها تمتلك نصف أمريكا وأنا ليس لدي أي شيء".

Reuters BORUT ZIVULOVIC

وبسبب شكل التمثال تساءل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عما إذا كان العمل يمثل تكريما لميلانيا ترامب أو سخرية منها؟!

المصدر: رويترز