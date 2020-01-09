تباين بين الجمهوريين في الموقف من "مبررات" اغتيال سليماني!

تباينت آراء الجمهوريين الذين استمعوا للإحاطة التي قدمتها الإدارة الأمريكية حول المبررات التي سيقت لعملية اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني.

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وفي هذا السياق انتقد اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ البيت الأبيض، فيما أكد أحدهما بأنه سيصوت للحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن الحرب ضد إيران.

وعقب مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في بغداد من طرف الأمريكيين، هاجمت إيران قاعدتين عراقيتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون، من دون سقوط ضحايا.

وبررت الإدارة الأمريكية عملية الاغتيال بأن سليماني كان يعد لـ"هجمات وشيكة" ضد الولايات المتحدة، لكنها لم تقدم أية إثباتات لذلك، مستندة إلى دواعي السرية.

المؤتمر الصحفي لمجلسي الكونغرس حضره وزير الدفاع مارك إسبر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبيل، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، باعتبارهم ممثلين عن الإدارة الأمريكية.

ووصف السيناتور الجمهوري عن ولاية أيداهو، جيم ريش، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، جلسة الاستماع هذه بأنها الأفضل من نوعها خلال مسيرته العملية في الكونغرس.

ورأى في نفس الوقت السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، مايك لي، العكس تماما، ووصف الإحاطة بأنها الأسوأ خلال 9 سنوات من عمله في مجلس الشيوخ، على الأقل بالنسبة للمسائل العسكرية، مشددا على أن مبررات الإدارة الأمريكية القانونية والواقعية والمعنوية للهجوم لم ترضه.

وقال السيناتور لي في هذا الصدد: "أجدها مسيئة ومهينة"، مضيفا أنه مستعد للتصويت الآن لصالح قرار في مجلس الشيوخ يهدف إلى تقييد صلاحيات ترامب العسكرية بشأن إيران.

هذا المشروع الذي أعده الديمقراطيون لا توجد أمامه فرصة للنجاح إلا إذا انضم إليه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية الجمهورية.

وعلّق السيناتور الجمهوري، مايك لي، بلهجة ساخطة على الإحاطة بقوله: "غادروا بعد 75 دقيقة، وطيلة هذا الوقت قالوا إن علينا أن نكون طيبين، أولادا وبناتا، وأن نمضي للعب وأن لا نجادل في هذا الأمر علنا. أعتقد أن هذا جنون مطبق".

الديمقراطيون بدورهم لم يكونوا راضين كما هو متوقع، عن المبررات التي قدمتها الإدارة الأمريكية، حيث قال إليوت إنجل، رئيس لجنة ذات صلة بمجلس النواب: "لست واثقا من أنكم ستصدقوني.. هذه هي الإجابة التي ترضيني"، مضيفا تشكيكه في وجود سبب ملح للعملية التي قتل فيها قاسم سليماني.

المصدر: نوفوستي