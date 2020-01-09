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أستراليا تعتزم إبقاء قواتها في العراق

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أستراليا تعتزم إبقاء قواتها في العراق
Reuters
صورة أرشيفية
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قال رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، اليوم الخميس، إن القوات الأسترالية ستبقى في العراق لمواصلة مهمتها.

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وأضاف موريسون، الذي كان يتحدث للصحفيين، أن سفينة حربية أسترالية ستبحر كما هو مخطط إلى مضيق هرمز هذا الأسبوع للمساعدة في حماية الملاحة في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة "عين الأسد" حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية في طريق مطار بغداد قبل أيام.

المصدر: رويترز

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