ترامب وجونسون ينسقان مواقفهما تجاه الوضع في الشرق الأوسط

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أتفقا على تنسيق المواقف في ما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد

وورد في بيان عن البيت الأبيض، أن "زعيمي البلدين ناقشا الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على مواصلة التنسيق المكثف بينهما لحماية المصالح المشتركة في مجال الأمن القومي".

وتأزم الوضع في المنطقة، إثر اغتيال القوات الأمريكية بضربة جوية قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني في بغداد الجمعة الماضي.

من جهتها، ردت إيران بضربات صاروخية على قاعدتين عسكريتين في العراق للقوات الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب الضربات الإيرانية أن "أيام التسامح مع إيران انتهت"، لكن بلاده "لا تريد استخدام القوة العسكرية".

وقال، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في البيت الأبيض: "لم يصب أي أمريكي بالهجوم الذي نفذه النظام الإيراني الليلة الماضية، لم نتعرض لأي حالات قتل، كل جنودنا في أمان، وقواعدنا العسكرية عانت من حد أدنى من الأضرار".

وأضاف: "قواتنا العسكرية مستعدة لكل شيء، وإيران على ما يبدو تتراجع وهو أمر جيد جدا بالنسبة إلى كل الأطراف المعنية والعالم برمته".

المصدر: تاس