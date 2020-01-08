فرنسا لا تعتزم سحب قواتها من العراق بعد الضربات الإيرانية

أعلن مصدر حكومي فرنسي، اليوم الأربعاء، أن باريس لا تعتزم سحب قواتها المنتشرة في العراق بعد الضربات الإيرانية.

إقرأ المزيد

وأكد مصدر حكومي فرنسي أن "بلاده لا تعتزم سحب قواتها البالغ قوامها 160 جنديا من العراق بعد ضربات صاروخية إيرانية استهدفت قوات تقودها الولايات المتحدة".

وكان متحدث عسكري فرنسي، قال في وقت سابق، إنه ليس هناك قتلى أو جرحى فرنسيون جراء الهجوم الإيراني في العراق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

المصدر: رويترز