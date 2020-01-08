وزير الدفاع الأوكراني: مستعدون للانضمام للتحقيق في حادث الطائرة المنكوبة

قال أندريه زاغورودنيوك وزير الدفاع الأوكراني، إن وزارته مستعدة للمشاركة في تحديد ظروف وملابسات، تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.

وأضاف الوزير، في تعليق على صفحته في "فيسبوك": "ستقدم وزارة الدفاع والجيش الأوكراني، المساعدة في تنظيم الإجراءات اللازمة للكشف عن تفاصيل الكارثة".

وأعرب الوزير الأوكراني، عن تعازيه الحارة لعائلات الضحايا.

في وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني تحطم طائرة أوكرانية من طراز بوينغ، بعد دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وكانت الطائرة المنكوبة تقوم برحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وعلى متنها 168 راكبا و9 من أفراد الطاقم، قتلوا جميعا.

المصدر: إنترفاكس