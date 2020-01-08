الرئيس الأوكراني يؤكد مقتل جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة المنكوبة في إيران

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران لقوا حتفهم، وفقا للمعلومات الأولية.

وأضاف في بيان أن بلاده تسعى للتحقق من ملابسات الحادث وعدد القتلى.

وكان التلفزيون الإيراني أعلن مصرع 180 شخصا، جراء تحطم الطائرة بعد دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

من جهته، أفاد مدير العلاقات العامة بشركة مدينة مطار الإمام الخميني الدولي، علي كاشاني، في تصريح لوكالة أنباء "فارس"، أن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ، وسقطت بعد إقلاعها من المطار أثناء توجهها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

المصدر: وكالات