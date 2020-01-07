ترامب: بودّي سحب القوات الأمريكية من العراق لكن هذا سيترك فسحة أكبر لإيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أنه على استعداد لسحب قوات بلاده من العراق مستقبلا، لكنه شدد على أن ذلك سيترك فسحة أكبر بكثير لإيران.

وأشار ترامب إلى أنه يريد من العراق أن يضمن أمنه بنفسه.

وبشأن العقوبات ضد بغداد، قال ترامب إنه سيدرس فرضها فقط إذا لم يتعامل العراق مع واشنطن باحترام.

وفي معرض حديثه عن اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، قال ترامب إن الولايات المتحدة كانت تتابعه منذ فترة طويلة، وأنه كان يخطط لـ"هجوم كبير".

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وأضاف أن الولايات المتحدة بقتلها قاسم سليماني، أنقذت الكثير من الأرواح.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لأي رد محتمل من قبل إيران، مؤكدا أن واشنطن سترد على أي تحرك منها.

وتعليقا على تهديده السابق باستهداف مواقع ثقافية إيرانية، قال ترامب إنه سيلتزم بالقانون الدولي في حال اندلاع حرب مع إيران.

المصدر: رويترز