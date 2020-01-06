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طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني

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طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني
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خرج ملايين الإيرانيين إلى شوارع طهران، للمشاركة في مراسم تشييع قائد قوات القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني ورفاقه، حيث صدح المشيعون بشعارات منددة بالضربة الأمريكية.

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني

وغصت شوارع العاصمة الإيرانية بحشود غفيرة أثناء تشييع سليماني في مأتم رسمي وشعبي لم تشهد البلاد مثيلا له منذ تشييع قائد الثورة الإيرانية الإمام آية الله الخميني.

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني

ووصف تشييع سليماني بأنه أحد أكبر الجنائز في التاريخ. ووفق وكالات أنباء إيرانية فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن أعداد المشاركين في تشييع سليماني في طهران تصل إلى 5 ملايين.

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني

واحتشدت جموع غفيرة من المشيعين صباح اليوم الاثنين في جنازة كبيرة قرب جامعة طهران، بحضور مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي والرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني، وذلك بعد تشييع جثمان سليماني في كل من الأهواز ومشهد قبيل نقله إلى العاصمة.

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري وصلا إلى طهران للمشاركة في التشييع. 

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني

وصلى خامنئي صلاة الجنازة على جثمان سليماني ومرافقيه، في حين لوحت الحشود المحيطة بالجامعة والممتدة على مسافة كيلومترات بأعلام حمراء، وهتفت "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني

 

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني

في غضون ذلك، نقلت الإذاعة الرسمية عن قآني قوله قبيل تشييع سليماني "نتعهد بمواصلة مسيرة الشهيد سليماني بالقوة نفسها.. والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أمريكا من المنطقة".

المصدر: وكالات

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