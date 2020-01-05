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تأهب غواصة بريطانية لضرب إيران

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تأهب غواصة بريطانية لضرب إيران
Reuters DIM/ROB/AT/AW
غواصة تابعة للبحرية البريطانية -أرشيف-
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كشفت وسائل إعلام بريطانية عن مرابطة غواصة تابعة للبحرية الملكية وتعمل بالطاقة النووية، متأهبة لاستهداف إيران بصواريخ "توماهوك"، في حال نشوب حرب في المنطقة.

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ونقلت صحيفة "ذي صن" عن مصدر عسكري قوله إن القوات البريطانية لن تكون السباقة في توجيه الضربات، "لكن يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وهذا يعتمد على الكيفية التي سترد بها إيران على مقتل سليماني".

وأضاف: "إذا ما تدهورت الأمور بسرعة، فإن المملكة المتحدة ستقف جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة"، مؤكدا أن البحرية البريطانية تمتلك أكثر الغواصات تطورا وفتكا، "كما أن إحدى هذه الغواصات موجودة في نطاق إيران".

وأفادت "ذي صن" بأن السفن الحربية البريطانية ستستمر في مراقبة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

يذكر أن آخر مرة استخدمت فيها بحرية بريطانيا صواريخ "توماهوك" ضد أهداف برية كانت سنة 2011 لضرب منشآت عسكرية تابعة للقذافي في ليبيا.

المصدر: "دي صن"

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