بسملة خامنئي على "تويتر" بعد مقتل سليماني تثير حيرة المغردين

أثارت أول تغريدة نشرها حساب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الكثير من التساؤلات وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفى خامنئي بعد الإعلان عن مقتل سليماني بكتابة عبارة "بسم الله الرحمن الرحيم"، دون أن يرفقها بأي تعليقات، ما جعل المتفاعلين يتساءلون عن فحواها، خاصة وأنها تقرأ عادة عند استفتاح السور القرآنية.

In the Name of God, the Beneficent, the Merciful — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 3 января 2020 г.

ورأى معلقون أن البسملة قد تدل على بداية عمل عسكري كبير تنفذه إيران ضد مصالح الولايات المتحدة، باعتبار أن العبارة يتداولها المسلمون أيضا قبل الشروع في أي عمل.

وقارن متفاعلون آخرون بين تغريدة المرشد الأعلى المقتضبة وتغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مقتل سليماني المقتضبة أيضا، حيث اكتفى ترامب بنشر صورة العلم الأمريكي دون أن يرفقها بتعليقات، في إشارة إلى أن قرار استهداف سليماني هو قرار الشعب الأمريكي بأكمله.

يذكر أن وسائل إعلام نقلت ردود أفعال العديد من زعماء العالم بعد الإعلان عن مقتل سليماني، حيث دعا أغلبهم إلى عدم التصعيد والتزام الهدوء.

المصدر: RT