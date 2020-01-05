راب إلى واشنطن.. وبريطانيا تبحث مع فرنسا وألمانيا قضية اغتيال سليماني

يتوجه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إلى واشنطن الخميس المقبل، للقاء نظيره الأمريكي مايك بومبيو، لبحث عملية قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

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وقبل لقاء بومبيو، يتوقع أن يجتمع راب مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هيكو ماس.

وذكرت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن رئيس الوزراء، الذي لم يعلق بعد على عملية قتل سليماني، سيتحدث أيضا مع الزعماء السياسيين خلال اليومين المقبلين.

وأضافت المتحدثة أنه من المحتمل أن يجري جونسون مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبعد مقتل سليماني قال راب في بيان: "أكدنا دائما التهديد العدواني الذي تشكله قوة القدس الإيرانية بقيادة قاسم سليماني. بعد وفاته، نحث جميع الأطراف على وقف التصعيد. مزيد من الصراع ليس في مصلحتنا".

من جانبه، أكد وزير الدفاع البريطاني بن ولاس، أن القانون الدولي يكفل للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد وشيك.

المصدر: "رويترز"