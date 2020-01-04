لندن: القانون الدولي يكفل لواشنطن مواجهة أي خطر يهددها

أكد وزير الدفاع البريطاني بن ولاس، أن القانون الدولي يكفل للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد وشيك.

ودعا بن ولاس خلال محادثة مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، كل الأطراف للتهدئة.

وقال إن البحرية البريطانية ستبدأ في مرافقة السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا أثناء مرورها في مضيق هرمز.

وأصدر بن ولاس أمرا للسفينتين "إتش.إم.إس مونتروز" و"إتش.إم.إس ديفندر" الحربيتين بالاستعداد للعودة لمهام مرافقة كل السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا.

وأضاف: "ستتخذ الحكومة كل الخطوات الضرورية لحماية سفننها ومواطنيها في هذا التوقيت".

وأشار إلى أن ذلك يهدف لتوفير الحماية لها بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني على أيدي القوات الأمريكية.

المصدر: وكالات