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احتجاجات هونغ كونغ تطيح بمسؤول سياسي صيني

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احتجاجات هونغ كونغ تطيح بمسؤول سياسي صيني
Reuters
مدير مكتب الاتصال في هونغ كونغ وانغ تشي مين، خلال الاحتفال بمرور 22 عاما على تأسيس المكتب - 1 يوليو 2019 -
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أصدر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية اليوم السبت منشورا، تضمن إقالة وانغ تشي مين مدير مكتب الاتصال في هونغ كونغ.

وجاء في المنشور أن ليو هونينغ (65 عاما) سيكون المدير الجديد للمكتب، علما أن المدير الجديد كان شبه متقاعد بعد إقالته من منصب أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في إقليم شن شي.

وتأتي هذه الخطوة بينما تهز احتجاجات مستمرة منذ شهور هونغ كونغ وهي احتجاجات شابها العنف في بعض الأحيان.

وفي العادة تتم الاتصالات بين بكين وهونغ كونغ عبر هيئة حكومية صينية وهي مكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية الصينية في هونغ كونغ، ويعد وانغ هو أكبر مسؤول سياسي من البر الرئيسي الصيني هناك.

وكانت وكالة "رويترز" أول من نشرت أنباء تفيد بأن بكين تبحث بدلاء محتملين لوانغ في إشارة إلى استيائها إزاء إدارة مكتب الاتصال للأزمة، علما أن مكتب بكين تعرض للانتقاد في هونغ كونغ والصين بدعوى إساءة تقدير الموقف في المدينة.

المصدر: رويترز

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