مقتدى الصدر يعزي عائلة سليماني

قام زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر اليوم السبت، بزيارة إلى منزل عائلة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني لتقديم واجب العزاء.

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وأفاد مراسلنا في طهران، بأن الصدر "حضر مع جموع المعزين إلى منزل سليماني لتقديم واجب العزاء".

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما بضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي فجر يوم الجمعة.

المصدر: RT