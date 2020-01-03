خامنئي يزور عائلة سليماني لتعزيتها

زار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أسرة قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني وأعرب لها عن مواساته وتعازيه، مشيدا بإخلاص سليماني وروح الفداء التي تحلّى بها.

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ونشر خامنئي على "تويتر" صورا له من داخل منزل سليماني، وكتب: "قبل ساعات في منزل القائد الشهيد قاسم سليماني".

ساعتی پیش؛ در منزل سردار آسمانی سپاه اسلام شهید سپهبد حاج قاسم #سلیمانیpic.twitter.com/z8pn2AgQlW — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) 3 stycznia 2020

وأضاف: "واجه الحاج قاسم سليماني الشهادة عدة مرات، ولم يكن يهاب شيئا في سبيل الله وطريق أدائه واجبه الجهادي".

وتابع: "استشهاد سليماني على يد أكثر دولة خبثا في العالم أي الولايات المتحدة الأمريكية وافتخارهم بجريمتهم، ميزة جيدة للمجاهد الشجاع سليماني".

وقال: "جهاده كان جهادا أكبر ولذا فقد جعل الله استشهاده استشهادا كبيرا... هذه نعمة كبيرة تليق بالحاج سليماني وهنيئا له بها... كان ينبغي للحاج سليماني أن يستشهد بهذه الطريقة".

ودعا خامنئي أسرة سليماني والشعب الإيراني للصبر والسلوان، وأضاف: "رأيتم كيف نزل سكان مختلف المدن الإيرانية وبأي أعداد إلى الشوارع، كذلك سترون كيف ستكون مراسم التشييع، هذه نعم نراها بأعيننا كي نفهم قيمة الشهادة".

وخاطب خامنئي ابنة سليماني بالقول: "جميع الشعب الإيراني حزين وشاكر لوالدكم وهذا ناجم عن الإخلاص الكبير الذي كان يتمتع به ذلك الرجل، نأمل من الله تعالى أن يعوضنا جميعا ويعوض الشعب الإيراني عن الحاج قاسم".

وختم: "طوبى للحاج قاسم حيث بلغ أمنيته، لقد كان تواقا للشهادة وكان يذرف الدموع لأجلها ويتوق لرفاقه الشهداء".

وظهر المرشد الإيراني إلى جانب سيدة يرجح أنها أرملة سليماني، وهو يعرب لها عن تعازيه.

المصدر: RT + علي خامنئي "تويتر"