الإكوادور.. قاضية تقرر محاكمة رئيس البلاد السابق بتهم الفساد

قررت قاضية إكوادورية الجمعة محاكمة رئيس البلاد السابق، رافايل كوريا، الذي يعيش حاليا في بلجيكا، غيابيا بتهمة تمويل حملته الانتخابية في 2013 بالرشاوى.

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وكوريا متهم بالفساد لأنه تلقى، حسب النيابة، حوالى ثمانية ملايين دولار من شركات، بينها مجموعة البناء البرازيلية أدويبريشت، مقابل منحها صفقات حكومية.

وسيحاكم عشرون شخصا آخر بينهم متعهدون وموظفون كبار سابقون والنائب السابق للرئيس خورخي غلاس، في القضية نفسها.

وقررت القاضية دانييلا كاماشو في محكمة العدل الوطنية أعلى هيئة قضائية في الإكوادور، إحالة 21 متهما آخرين إلى القضاء. كما ردت الدعوى بحق ثلاثة أشخاص.

ووصف الرئيس الاشتراكي السابق في تغريدة على "تويتر" محاكمته بأنها "تهريج".

ويعيش كوريا في بلجيكا مع عائلته منذ أن غادر السلطة عام 2017.

ويخضع كوريا لتحقيق أيضا في إطار خطف القيادي في المعارضة سفرناندو بالدا في كولومبيا في 2012، لكن القانون الإكوادوري لا يسمح بمحاكمته غيابيا في هذه الجريمة.

المصدر: "أ ف ب"