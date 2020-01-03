ترامب: كان يجب اغتيال سليماني قبل سنوات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد، "كان يجب أن يتم قبل عدة سنوات"، لأنه "كان مسؤولا عن قتل الملايين".

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وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "اللواء قاسم سليماني قتل أو أصاب الآلاف من الأمريكيين بجروح بالغة على مدى فترة طويلة من الزمن، وكان يخطط لقتل الكثيرين غيرهم، لكن تم إيقافه".

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 stycznia 2020

وأضاف: "كان مسؤولا بشكل مباشر وغير مباشر عن مقتل ملايين الأشخاص، بما في ذلك العدد الكبير الأخير من المحتجين الذين قتلوا في إيران نفسها".

وتابع: "إيران لن تكون قادرة على الاعتراف بذلك بصراحة، فقد كان سليماني مكروها داخل بلاده. هم لا يشعرون بالحزن كما يود قادة إيران إظهار ذلك للعالم... كان يجب أن يتم قتله منذ عدة سنوات".

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 stycznia 2020

وقال ترامب في تغريدة سابقة اليوم، إن "إيران لم تنتصر أبدا في أي حرب.. لكنها لم تخسر في أي مفاوضات".

وأعلن التلفزيون الحكومي العراقي اليوم الجمعة، مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني ومجموعة من قيادات "الحشد الشعبي" العراقي بينهم أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي بالقرب من مطار بغداد الدولي.

المصدر: وكالات