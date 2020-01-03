 
مباشر
عاجل
فرنسا.. تصفية منفذ عملية طعن قرب باريس (فيديو)

مجلس الأمن يناقش تطورات اغتيال سليماني في العراق

أخبار العالم

مجلس الأمن يناقش تطورات اغتيال سليماني في العراق
AFP Drew Angerer
مجلس الأمن الدولي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0c7

أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة مغلقة، لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد بضربة أمريكية.

إقرأ المزيد
اغتيال قاسم سليماني يشكل جرس إنذار لأحداث يمكن أن تندلع في أي لحظة
اغتيال قاسم سليماني يشكل جرس إنذار لأحداث يمكن أن تندلع في أي لحظة

وكان التلفزيون العراقي، قد أعلن فجر اليوم الجمعة مقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبي مهدي المهندس، بغارة جوية قرب مطار بغداد.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن "الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، وأن الأمر جاء كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا