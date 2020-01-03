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ألمانيا: الضربة الأمريكية على سليماني رد فعل على استفزازات إيران

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ألمانيا: الضربة الأمريكية على سليماني رد فعل على استفزازات إيران
Reuters Wolfgang Rattay
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وصفت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة الضربة الأمريكية في العراق التي قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بأنها كانت رد فعل على الاستفزازات العسكرية الإيرانية.

وقالت المتحدثة أولريك ديمر خلال مؤتمر صحفي حكومي دوري: "كان التحرك الأمريكي رد فعل على سلسلة من الاستفزازات العسكرية التي تتحمل مسؤوليتها إيران".

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وأضافت: "نتابع أيضا بقلق بالغ أنشطة إيران في المنطقة، حيث نقف أمام تصعيد خطير"، مشيرة إلى أن برلين ستعمل على نزع فتيل التوتر.

وكان البنتاغون قد أعلن أن الجيش الأمريكي قتل سليماني فجر اليوم الجمعة بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب "كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج"، مؤكدا أن قتله يهدف لردع خطط إيران.

المصدر: "رويترز"

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