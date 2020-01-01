بومبيو يأمل بأن تختار كوريا الشمالية السلام بدل الحرب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يأمل أن تختار كوريا الشمالية السلام بعدما قال زعيمها كيم جونغ أون إن بلاده ستواصل تطوير برامجها النووية وسلاح استراتيجي جديد في المستقبل.

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وأوضح بومبيو، أمس الثلاثاء، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" : "لذلك، إذا رأينا هذا التقرير علنا.. فإننا نأمل أن يتخذ كيم مسارا مختلفا.. نأمل أن يتخذ كيم القرار الصحيح.. سيختار السلام والرخاء بدلا من الصراع والحرب".

وأجرت بيونغ يانغ الشهر الماضي اختبارا "حيويا" جديدا في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، بعد اختبارها أسلحة عدة وصفت اليابان بعضها بأنها صواريخ باليستية.

وتحظر قرارات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية.

المصدر: رويترز