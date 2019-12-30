كيم جونغ أون يعد بإحداث "تحول حاسم" في بلاده

حذر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، القادة الرئيسيين لحزب العمال الحاكم أن بلاده تشهد "وضعا اقتصاديا خطيرا"، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لذلك.

وقال الزعيم الكوري الشمالي الذي يرأس الدورة العامة للحزب التي افتتحت يوم السبت، قبل أيام من انقضاء مهلة حددها كيم لواشنطن حتى نهاية السنة لتبدل موقفها في المفاوضات حول ملف بلاده النووي، قال: "الوقت حان لإحداث تحول حاسم في التنمية الاقتصادية للبلاد".

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن كيم قدم للقادة "مهمات" يتوجب إنجازها "من أجل تصحيح الوضع الخطير الذي يواجه القطاعات الصناعية الرئيسية للاقتصاد الوطني".

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى أن الدورة العامة للحزب الحاكم دخلت الاثنين يومها الثالث، وهو ما يعتبر سابقة منذ 1990، إذ أنها لم تكن تستمر في السابق سوى ليومين.

ويعقد الحزب دورته العامة في ظل تزايد التكهنات حول احتمال أن تكون بيونغ يانغ تعد لتجربة صاروخ عابر للقارات بعدما توعدت بتقديم "هدية عيد الميلاد" للولايات المتحدة، بحسب مراقبين.

وكان البنك المركزي الكوري الجنوبي قدر في شهر يوليو الماضي، أن نمو اقتصاد كوريا الشمالية الخاضعة للعقوبات الدولية قد انخفض بنسبة 4.1% في عام 2018، وهو الانكماش الأكبر منذ المجاعة المدمرة في تسعينات القرن المنصرم.

المصدر: وكالات