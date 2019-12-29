كيم يجمع قادة الحزب الحاكم قبل انقضاء مهلة واشنطن

جمع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، القادة الرئيسيين لحزب العمال، وذلك قبل انقضاء مهلة كان قد منحها لواشنطن، بحسب ما أفادت اليوم الأحد وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

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والجلسة العامة للحزب الحاكم التي افتُتحت أمس السبت جاءت بعدما أطلقت بيونغ يانغ سلسلة من التصريحات الحادة في الأسابيع الأخيرة، ووجهت إنذارا لواشنطن تنتهي مهلته آخر أيام العام الحالي لتقديم عرض جديد في المفاوضات المتعثرة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، متوعدة بتقديم "هدية عيد الميلاد" مليئة بالتهديدات.

وترأس كيم اجتماع الحزب الذي تباحث بشأن اتخاذ "الموقف الشفاف والمستقل والمناهض للإمبريالية".

وتأتي هذه الجلسة بعدما كان كيم ترأس الأسبوع الماضي اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم.

وخلال الشهر الجاري، أجرت كوريا الشمالية اختبارا "حيويا" جديدا في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، بعد اختبارها أسلحة عدة وصفت اليابان بعضها بأنها صواريخ باليستية.

وتحظر قرارات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية.

وقال ترامب إنه يأمل أن تكون الهدية التي هددت كوريا الشمالية بتقديمها في عيد الميلاد، "مزهرية وليس تجربة صاروخية جديدة" يمكن أن تشعل التوترات العالمية بسبب برنامجها النووي.

المصدر: أ ف ب