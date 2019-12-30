توجيه 5 تهم بمحاولة القتل والسطو ضد منفذ الهجوم على منزل الحاخام بنيويورك

وجهت السلطات الأمريكية 5 تهم لمنفذ الهجوم بالسلاح الأبيض الذي استهدف مساء السبت حاخاما قرب نيويورك، فيما دعا الرئيس دونالد ترامب إلى "اجتثاث آفة مناهضة السامية".

ومثل المتهم ويدعى، غرافتون توماس (37 عاما) أمام القضاء في جلسة استماع تمهيدية أمس الأحد.

ووجهت إليه 5 تهم تتمحور حول "محاولة القتل" و"السطو"، بحسب بيان للشرطة المحلية التي أوضحت انه تم تحديد قيمة الكفالة بخمسة ملايين دولار.

واتهم توماس بأنه اقتحم مساء السبت ومعه سلاح أبيض منزل حاخام مدينة مونسي، الواقعة على بعد 50 كلم شمال نيويورك، أثناء إحياء مراسم عيد يهودي (الحانوقا).

ولاذ المعتدي بالفرار بعدما حاول اقتحام كنيس يهودي مجاور، وذلك قبل أن تعتقله الشرطة.

وأسفر الهجوم عن إصابة 5 أشخاص بجروح، وتم نقلهم إلى المستشفى، لكن السلطات لم تقدم تفاصيل عن حالتهم الصحية.

واعتبر حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، الهجوم "عملا إرهابيا".

المصدر: أ ف ب