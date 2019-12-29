الشرطة الأمريكية تلقي القبض على المشتبه به في عملية الطعن بمنزل حاخام في نيويورك
Reuters Daniel Becerril
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ألقت الشرطة الأمريكية في نيويورك القبض على المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن، التي استهدفت حاخام وأشخاص آخرين في منزل قرب معبد يهودي بضواحي نيويورك.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين محليين أن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد حيثيات وأسباب الحادث. ولم يعلن حتى الآن عن هوية الملقى القبض عليه.
وأصيب حاخام و5 أشخاص آخرين في عملية طعن في وقت متأخر من يوم أمس السبت، في منزل حاخام بولاية نيويورك، قبل أن يفر الجاني من موقع الجريمة.
المصدر: وكالات