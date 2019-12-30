بعد ادعاءات بتورط نجل بيلوسي بفضيحة فساد في أوكرانيا..ترامب ساخرا: هل من إجابة يا نانسي؟

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي بالرد، بعد انتشار تقرير زعم أن نجلها ضالع في فضيحة فساد بأوكرانيا.

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وأعاد ترامب نشر تقرير صادر من "OAN" شبكة "One American News Network" المحافظة على صفحته في "تويتر" أمس الأحد، معلقا: "واو نانسي المجنونة، ما الذي يحدث؟ هذه أشياء كبيرة!".

وأضاف ساخرا: "هل من إجابة يا نانسي؟".

وأشار التقرير إلى أن بيلوسي وابنها بول بيلوسي جونيور متورطان بفضيحة فساد في أوكرانيا مماثلة للفضيحة المتورط فيها نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة جو بايدن وابنه هانتر.

وذكرتقرير "OAN" الأسبوع الماضي أن بول بيلوسي كان عضوا في مجلس إدارة شركة "Viscoil"، وهي شركة للغاز الطبيعي يقول التقرير إنها تعمل في أوكرانيا.

كما أبرز التقرير سفراته إلى أوكرانيا مؤخرا حتى عام 2017.

ويلمح الحزب الجمهوري إلى أن المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة، جو بايدن، يستخدم منصبه لمساعدة ابنه هانتر العضو في مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية، بوريزما هولدنجز.

وتشير "OAN" في تقريرها إلى أن بيلوسي فعلت الشيء نفسه مع ابنها بول.

ولم توقف عطلة عيد الميلاد وابل انتقادات ترامب وهجماته على رئيسة مجلس النواب الأمريكي فى "تويتر" خلال قضائه إجازته في منتجع مار لاغو.

وقال ترامب: "من المثير للاهتمام أن نرى نانسي بيلوسي تطالب بالعدالة من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عندما ترأست أكثر جلسات الاستماع جورا في تاريخ كونغرس الولايات المتحدة!".

ويأتي تعليق ترامب بعد السجال الذي حصل بين بيلوسي وماكونيل، حول إجراءات محاكمة ترامب، بتهمتي "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس" بغرض عزله لاحقا.

Wow Crazy Nancy, what’s going on? This is big stuff! https://t.co/hoHSERKgh9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2019

ويعود سبب إجراءات العزل التي يسعى لها الديمقراطيون ضد الرئيس الأمريكي، للاتصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي، الذي يزعم الديمقراطيون أن ترامب ضغط خلاله على زيلينسكي من أجل بدء تحقيق في قضايا فساد من قبل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية القادمة الديمقراطي جو بايدن ونجله.

ووافق مجلس النواب الأمريكي على عزل ترامب من منصبه بتهمتي عرقلة عمل الكونغرس واستغلال النفوذ، وأحال القرار إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه.

وفي حال تم ذلك سيتم عزل ترامب من منصبه، إلا أنه من المستبعد ذلك لسيطرة أعضاء الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ.

المصدر: ديلي ميل