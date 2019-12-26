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ترامب : بيلوسي مجنونة وتريد إدارة الجمهوريين

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ترامب : بيلوسي مجنونة وتريد إدارة الجمهوريين
Reuters
نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب مصابة بالجنون، ولمجرد أن حزبها يمتلك أغلبية بسيطة في مجلس النواب، تريد عزل الرئيس.

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وكتب ترامب في تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس: "لماذا يجب السماح لجنون نانسي بيلوسي، لمجرد أن لديها أغلبية طفيفة في مجلس النواب، بإقالة رئيس الولايات المتحدة؟ لكنها لم تحصل على صوت واحد من الجمهوريين داخل مجلس النواب".

وتابع ترامب في تغريداته: "لم تكن هناك جريمة، وكانت المكالمة مع أوكرانيا مثالية، لأن اتصالي برئيس أوكرانيا لم يكشف ممارسة ضغوط عليه".

وقال الرئيس الأمريكي إن "إجراءات عزلي كانت خدعة، ولم تؤد إلى أي شيء"، مشيرا إلى أنها لم تكن عادلة على الإطلاق، ولم تستند إلى أي إجراءات منطقية.

ويتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لحكومة كييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على فتح تحقيق بشأن ما يقول إنه "قضايا فساد" تتعلق بنشاطات نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر بايدن، داخل أوكرانيا، مع العلم أن جو بايدن هو المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020.

المصدر: وكالات 

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