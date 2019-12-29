نتنياهو يدين عملية الطعن التي استهدفت حاخاما و5 آخرين بضواحي نيويورك

دان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عملية الطعن، التي استهدفت مساء أمس السبت، حاخاما و5 آخرين في منزل قرب معبد بضواحي مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال نتنياهو صباح اليوم الأحد في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "تدين إسرائيل بشدة مظاهر معاداة السامية الأخيرة والهجوم الوحشي الذي وقع خلال عيد الحانوكا في منزل الحاخام بمدينة مونسي التي تقع في مدينة نيويورك الأمريكية".

وأضاف: "نبعث أمنيات الشفاء العاجل للجرحى. سنتعاون بشتى الطرق مع السلطات المحلية من أجل المساعدة في دحر هذه الظاهرة. نعرض هذه المساعدة على جميع الدول".

هذا وقد أعلنت الشرطة الأمريكية، في وقت لاحق إلقاء القبض على المشتبه به في تنفيذ الهجوم.

المصدر: RT