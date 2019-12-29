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وفاة 50 شخصا بسبب البرد القارس في بنغلاديش

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وفاة 50 شخصا بسبب البرد القارس في بنغلاديش
Reuters
وفاة 50 شخصا بسبب البرد القارس في بنغلاديش
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توفي ما لا يقل عن 50 شخصا بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح حاليا بنغلاديش.

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وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر اليوم الأحد عند 4.5 درجة مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال بنغلاديش.

وقالت عائشة أختر، وهي مسؤولة كبيرة في مديرية الصحة الحكومية، إن ما لا يقل عن 17 شخصا لقوا حتفهم بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء بنغلاديش خلال الفترة من أول نوفمبر إلى 28 ديسمبر.

وأضافت أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.

وتابعت قائلة إن ذوي الدخل المحدود، خاصة العمال، هم الأكثر تضررا من الطقس البارد لافتقارهم إلى الملابس الدافئة، كما أن الكثيرين معرضون للإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي، خاصة الأطفال وكبار السن.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن موجة البرد القارس المصحوبة برياح باردة وضباب كثيف ستستمر على الأرجح لبضعة أيام.

وذكر مسؤولون في مجال الطيران أن الضباب الكثيف أجبر السلطات على تغيير وجهة العديد من الرحلات وتأخير رحلات أخرى.

المصدر: رويترز

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