بنغلاديش.. عمليات إجلاء واسعة فرارا من "بلبل"

بادرت سلطات بنغلاديش إلى إجلاء مئات آلاف المواطنين عن الجزر والقرى الساحلية، في انتظار إعصار "بلبل" الذي من المتوقع أن يجتاح البلاد في وقت لاحق من اليوم السبت.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين محليين أن نحو مئة ألف شخص قد تركوا مناطقه هربا من الإعصار الذي تبلغ سرعة رياحه 120 كم في الساعة، فيما أكد وزير إدارة الكوارث والإغاثة محمد شاه كمال للوكالة وجود خطط لإجلاء 1.5 مليون شخص قبل أن يضرب الإعصار سواحل البلاد في الساعة الثامنة من مساء اليوم تقريبا.

وأكد الوزير تعليق نشاط أكبر ميناءين في البلاد، مونغلا وشيتاغونغ، في انتظار "بلبل" الذي تتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن ترافقه أمواج بارتفاع مترين.

وألغت السلطات امتحانا مدرسيا عاما ومعرضا شعبيا في منطقة سونداربانس وأعلنت عطلة للموظفين، مع استنفار نحو 55 ألف متطوع يحذرون السكان المحليين من الخطر القادم.

المصدر: أ ف ب