أول عملية لتبادل الأسرى منذ عامين جنوب شرقي أوكرانيا

انطلقت في منطقة دونباس بجنوب شرقي أوكرانيا، اليوم الأحد، أول عملية منذ عامين لتبادل الأسرى بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك، داريا موروزوفا، أن عملية التبادل انطلقت عند خط التماس بين طرفي النزاع في محيط بلدة غورلوفكا، مشيرة إلى أن الجمهوريتين المعلنتين ذاتيا تسلمان إلى كييف 55 شخصا، مقابل تسليم الحكومة الأوكرانية 87 من المحتجزين العائدين للجمهوريتين.

وذكرت أن المحتجزين من الطرفين قد توجهوا إلى ما يسمى "المنطقة الرمادية" الفاصلة بين مواقع طرفي النزاع لإتمام عملية التبادل، لافتة إلى أن الحكومة الأوكرانية قدمت ضمانات بوقف الملاحقة القضائية للأشخاص الذين تطالهم الصفقة.

وأكدت موروزوفا أن جمهورية دونيتسك، بعد العملية الحالية، تنوي البحث عن 160 شخصا آخرين يعتقد أنهم محتجزون لدى السلطات الأوكرانية.

واندلع النزاع في دونباس في أبريل 2014، بعد أن أعلنت دونيتسك ولوغانسك اللتان يتكلم غالبية سكانهما اللغة الروسية عن نيتهما الانفصال عن الدولة الأوكرانية بعد الإطاحة بحكومة الرئيس الأسبق فيكتور يانوكوفيتش.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد نفذتا في وقت سابق من العام الجاري عملية كبيرة لتبادل الأسرى شملت على وجه الخصوص الصحفي الروسي، كيريل فيرشينين، الذي كان محتجزا لدى كييف والمخرج الأوكراني، أوليغ سينتسوف، المسجون في روسيا بتهمة الإرهاب.

وجاءت عملية تبادل الأسرى الأخيرة كمؤشر على انفراج محتمل في النزاع بعد وصول الرئيس فلاديمير زيلينسكي إلى الحكم في أوكرانيا.

المصدر: تاس