 
مباشر

إيران تتهم فرنسا بتدخلها في شؤونها الداخلية بعد مطالبتها بالإفراج عن سجينين

أخبار العالم

إيران تتهم فرنسا بتدخلها في شؤونها الداخلية بعد مطالبتها بالإفراج عن سجينين
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mzdd

عقب استدعاء الخارجية الفرنسية للسفير الإيراني على خلفية استمرار اعتقال اثنين من الرعايا الفرنسيين في طهران، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن هذا التصرف تدخلا في شؤون إيران الداخلية.

إقرأ المزيد
الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الإيراني
الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الإيراني

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأحد: "المرأة المعتقلة (عادل خاه) تحمل جنسية إيرانية ومدانة في قضية التجسس ونعتبر بيان الخارجية الفرنسية بهذا الخصوص تدخلا في شؤون إيران .. أما بخصوص المعتقل الفرنسي فهو متهم بالعمل ضد الأمن القومي الإيراني وسمح له بالتواصل مع السفارة الفرنسية لعدة مرات حتى الآن"

وأوضح أن طلب فرنسا بالإفراج عن السجينين الاثنين يفتقر لأسس قانونية، مؤكدا أن محاميي السجينين على اطلاع باتهاماتهما وملفهما في يد السلطات القضائية.

وتابع موسوي قائلا: "الحرب النفسیة لا يمكنها أن تمنع السلطات القضائية من متابعة ملف السجينين، وبخاصة فيما يتعلق بالتهم الأمنية التي تم إثباتها بحقهما".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زراعة الماريجوانا في حديقة المنازل مباح بإيطاليا!