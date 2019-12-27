زلزال متوسط القوة يضرب منطقة قريبة من مفاعل بوشهر الإيراني

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، إن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجة بمقياس ريختر ضرب منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية في إيران.

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ووقع الزلزال في الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، على عمق 23.8 كيلومتر، واعتبر متوسط الشدة، وهو ما يمكن أن يسبب أضرارا كبيرة، خاصة أن مركزه يبعد 53 كيلومترا عن محطة بوشهر الكهرذرية الواقعة على ساحل إيران الجنوبي على الخليج.

من جهته، قال التلفزيون الحكومي الإيراني إن زلزالا بلغت قوته 4.9 درجة ضرب مقاطعة بوشهر حيث توجد محطة للطاقة النووية في البلاد، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وتمتلك إيران عددا من المحطات والمنشآت النووية، أهمها مفاعل أراك لإنتاج الماء الثقيل، ومحطة بوشهر الكهرذرية، ومنجم غاشين لليورانيوم، ومحطة أصفهان لمعالجة اليورانيوم، ومنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وموقع بارشين العسكري، ومحطة قم لتخصيب اليورانيوم.

المصدر: رويترز