أفاد مراسل RT في إيران، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم هرمزكان جنوب إيران.

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ولفت مراسلنا إلى أن الزلزال وقع في منطقة رويدر بالإقليم على عمق 16 كم من سطح الأرض.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنه لم ترد تقارير أولية عن سقوط قتلى، فيما نشرت وكالة "مهر" الإيرانية يظهر انهيارات جبلية إثر الزلزال.

من الجدير ذكره، أن منطقة هرمزكان كانت تعرضت في 21 أكتوبر الماضي إلى زلزال مماثل بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

وقال التلفزيون الإيراني حينها إن زلزالا قويا ضرب ميناء بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم في مياه الخليج، مضيفا أن مركز الزلزال في بلدة كوخرد في إقليم هرمزكان بعمق 9 كم، واستمر لنحو 7 ثواني.

المصدر: RT