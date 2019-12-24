صفارات الإنذار تدوي في كولومبيا بعد زلزال ضرب وسط البلاد

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختير مناطق وسط كولومبيا، مما أدى إلى اشتغال صفارات الإنذار في العاصمة بوغوتا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية إن الزلزال وقع في الساعة 19:03 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد 30-40 كم شمالي مدينة غرانادا في مقاطعة ميتا ونحو 150 كم جنوبي العاصمة بوغوتا، وعلى عمق 10 كم.

The Colombian Geological Service

ورصدت الهيئة هزات أرضية ارتدادية عقب الهزة الرئيسية وصلت قوتها إلى 5.8 درجة.

#earthquake sirens going after our short shake here in #Bogotá#Colombia . Shaking light and side to side for 30 seconds or so, but noticeable. #USGSpic.twitter.com/sjEDTOO82E — Timothy E. Wright (@wrighthydromet) 24. joulukuuta 2019

وتوقع المركز الوطني للتحذير من التسونامي في كولومبيا أنه لن يؤدي الزلزال إلى حدوث تسونامي.

And after the second earthquake 15 min later. pic.twitter.com/8ISwlNNqsf — Timothy E. Wright (@wrighthydromet) 24. joulukuuta 2019

ولم ترد معلومات حول سقوط ضحايا أو مصابين أو وقوع أضرار مادية جراء الزلزال.

المصدر: وكالات