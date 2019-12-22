مقتل سبعة أشخاص بهجوم انتحاري في الصومال

صرح ضابط في الجيش الصومالي، بأن سيارة ملغومة انفجرت أمس السبت، خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل وإصابة آخرين.

وقال الرائد علي عمر، إن السائق فشل في دخول مجمع الفندق مما دفعه للاصطدام بعربة عسكرية كانت متوقفة قرب حاجز أمني.

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وأضاف: "حتى الآن نعلم بمقتل سبعة أشخاص غالبا من المدنيين، لكن عدد القتلى قد يرتفع... أصيب أكثر من عشرة آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون"، فيما قال مسعف بمستشفى جالكعيو، إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصابا نتيجة الانفجار.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية التفجير حتى الآن.

يذكر أن حركة "الشباب" الإسلامية المتشددة، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية، تسيطر على أجزاء صغيرة من إقليم مدج، لكنها لا تسيطر على جالكعيو.

المصدر: "رويترز"