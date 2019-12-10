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"الشباب" تهاجم فندقا قرب مقر الرئاسة الصومالية

أخبار العالم العربي

Reuters FEISAL OMAR
صورة من الأرشيف
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أعلنت الشرطة الصومالية أن عناصر حركة "الشباب" المتطرفة، هاجموا فندقا قرب مقر الرئاسة في العاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ضابط في الشرطة الصومالية قوله، إن أفراد الشرطة الموجودين في المكان ظنوا المهاجمين عناصر في الشرطة أيضا، قبل أن بدؤوا بإطلاق النار وإلقاء القنابل اليدوية على الشرطة.

وأعلنت جماعة "الشباب" أنها اقتحمت الفندق وتمكنت من دخوله، ولم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا ومصابين، ولا يزال تبادل إطلاق النار مستمرا، حسب الأنباء الواردة.

يشار إلى أن الفندق الذي تعرض للهجوم يقع وسط مقديشو، ونزلاؤه في معظمهم من المسؤولين والمشرعين الصوماليون.

المصدر: "رويترز"

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