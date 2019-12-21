زاخاروفا منتقدة العقوبات الأمريكية الجديدة: قريبا سيطالبون بوقف التنفس!

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بسخرية على إعلان واشنطن، دخول العقوبات ضد خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في "فيسبوك" أن "دولة يبلغ دينها الحكومي 22 تريليون دولار تحظر على بلدان ذات جدارة ائتمانية تطوير القطاع الحقيقي لاقتصادها".

وتابعت: "لم تصمد إيديولوجية الحياة المقترضة الأمريكية أمام المنافسة العالمية، وهو ما تؤكده وزارة الخزانة الأمريكية بانتظام عبر إصدار كل مذكرة توقيف اقتصادي جديدة".

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وأضافت: "قريبا سيطالبون بوقف التنفس فورا. والكثيرون سيمتثلون".

من جانبها، أعربت الحكومة الألمانية عن أسفها لدخول العقوبات الأمريكية ضد "السيل الشمالي-2" حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية كونه يمس شركات ألمانية وأوروبية.

ومساء أمس الجمعة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون الميزانية الدفاعية للعام 2020، والذي تضمن تخصيص أموال "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات على خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي".

وعقب الإعلان عن فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على مشروعي أنابيب الغاز الروسية، أكدت شركة "Nord Stream 2 AG" تعليق إنشاء خط أنابيب "السيل الشمالي-2"، وذلك بعد أن علقت شركة "Allseas" السويسرية الهولندية مشاركتها في مد الأنابيب للمشروع في انتظار توضيحات من السلطات الأمريكية.

المصدر: RT