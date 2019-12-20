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هزة أرضية تضرب باكستان وأفغانستان وشمال الهند

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هزة أرضية تضرب باكستان وأفغانستان وشمال الهند
Reuters Akhtar Soomro
آثار هزة أرضية في باكستان، سبتمر الماضي
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أفادت وكالة "رويترز" بوقوع هزة أرضية، اليوم الجمعة، شعر بها سكان باكستان وأفغانستان وشمال الهند.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ 6.1 درجة على مقياس ريختر وبعمق 210.2 كلم.

بدوره، قال مكتب الأرصاد الجوية الهندي إن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة هندو كوش في أفغانستان على عمق 190 كيلومترا، من دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن "المباني السكنية اهتزت" في باكستان.

من الجدير ذكره، أن شبه القارة الهندية عانت خلال العقود الأخيرة من أعنف الزلازل في العالم.

المصدر: رويترز

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