وزير الدفاع الأمريكي: لا جديد حول تقليص وجودنا في أفغانستان

صرح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الأربعاء، بأنه لا يستطيع أن يدلي بأي تصريح حول تقليص الوجود العسكري للولايات المتحدة في أفغانستان.

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وقال إسبر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الدبلوماسية الأمريكية، مايك بومبيو، ووزيري الدفاع والخارجية الهنديين، راجناث سينغ، وسوبرامانيام جايشنكار: "ليس لدي ما أعلنه بشأن أفغانستان". وأضاف: "بعد اتخاذ قرار، وفي حال اتخاذه، سنبلغ وسائل الإعلام بذلك في الوقت والمكان المناسبين".

وكانت قناة NBC News الأمريكية أفادت مؤخرا بأن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن سحب 4 آلاف عسكري من أفغانستان، مشيرة إلى أن سحب القوات سيكون تدريجيا وسيستغرق عدة أشهر.

وكانت الحكومة الأمريكية تخوض، على مدار عدة أشهر، مشاورات مع وفد عن المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة. وأسفرت المشاورات عن توصل المبعوث الأمريكي بشأن أفغانستان، زلماي خليل زاد، ووفد "طالبان"، إلى اتفاق حول مسودة اتفاقية سلام تقضي بوقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية من أفغانستان وبإطلاق حوار بين الأطراف الأفغانية.

لكن في سبتمبر الماضي، بعد هجمات نفذتها "طالبان" في كابل ومدن أفغانية أخرى، أوقعت ضحايا بينهم جندي أمريكي، وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف المحادثات وإلغاء توقيع الاتفاق مع الحركة.

المصدر: تاس + نوفوستي